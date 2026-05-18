Tüik: Tüketici Güven Endeksi Nisan Ayında 85,8 Oldu
TÜİK ve Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, nisan ayında 85,5 iken Mayıs ayında yüzde 0,3 oranında artarak 85,8 oldu.
Tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
Kaynak: ANKA