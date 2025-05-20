Tüketici Güven Endeksi Mayıs'ta Artış Göstermeye Devam Ediyor
Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası'nın verilerine göre, tüketici güven endeksi Nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında yüzde 1,1 artışla 84,8 seviyesine yükseldi.
Tüketici güven endeksi, Nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi