TÜİK: Tüketici güven endeksi martta geriledi

TÜİK, Mart 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında azalarak 85 oldu. Alt endekslerine bakıldığında; mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2 artarak 72,8, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 1,3 azalarak 85,6, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2,9 azalarak 79,1, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 0,5 azalarak 102,7 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı