Tüketici Güven Endeksi Haziran'da Artış Gösterdi

Tüketici Güven Endeksi Haziran'da Artış Gösterdi
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TÜİK, Haziran ayında tüketici güven endeksinin bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 85,1 olduğunu açıkladı. Hanelerin maddi durumu ve gelecek döneme ilişkin beklentiler de yükseliş gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında tüketici güven endeksinin bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 0,4 artışla 69,3 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,6 artışla 85,8, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0,3 artışla 82,4, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 0,1 artışla 102,6 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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