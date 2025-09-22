Haberler

Tüketici Güven Endeksi Eylül'de Düşüş Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 84,3 iken Eylül ayında %0,4 oranında azalarak 83,9 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
