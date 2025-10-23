Tüketici Güven Endeksi Ekim'de 83,6'ya Düştü
Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası'nın anket sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Eylül'den Ekim'e yüzde 0,3 azalarak 83,6 seviyesine geriledi.
Hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 83,9 iken Ekim ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 83,6 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 83,9 iken Ekim ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 83,6 oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi