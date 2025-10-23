Tüketici Güven Endeksi Ekim'de 83,6'ya Düştü

Hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 83,9 iken Ekim ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 83,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 83,9 iken Ekim ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 83,6 oldu. - İSTANBUL