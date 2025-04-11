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TÜİK Verilerine Göre Ticaret ve Perakende Satış Hacmi Artış Gösterdi

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ticaret satış hacmi Şubat 2025'te yıllık yüzde 6,5, perakende satış hacmi ise yüzde 12,2 artış gösterdi. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticaretinde ise azalma yaşandı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ticaret Satış Hacim Endeksi Şubat 2025 yılı verilerine göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 6,5 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 12,2'ye yükseldi.

TÜİK, Ticaret Satış Hacim Endeksi Şubat 2025 yılı verileri açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 6,5, perakende satış hacmi yıllık yüzde 12,2 arttı. Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,6 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 12,2'ye yükseldi.

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,0 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,1 arttı.

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Kaynak: ANKA / Ekonomi
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