TÜİK Verilerine Göre Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Dış Ticaret Endeksleri verisine göre, ihracat birim değer endeksi yüzde 3,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Mart ayında 159,9 iken 2025 Nisan ayında yüzde 10,3 oranında azalarak 143,4 oldu.

TÜİK, 2025 yılı Nisan ayına ilişkin "Dış Ticaret Endeksleri" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1 arttı, yakıtlarda yüzde 17,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,7 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 4,4 arttı

İhracat miktar endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 0,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,3 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 1,1 arttı

İthalat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3 arttı, yakıtlarda yüzde 11,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,5 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 11,5 arttı

İthalat miktar endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7 arttı, yakıtlarda yüzde 9,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 10,3 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Mart ayında 159,9 iken 2025 Nisan ayında yüzde 10,3 oranında azalarak 143,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Nisan ayında 148,2 iken 2025 yılı Nisan ayında yüzde 5,4 oranında azalarak 140,2 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 5,0 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Mart ayında 132,0 iken 2025 Nisan ayında yüzde 5,0 oranında artarak 138,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Nisan ayında 135,5 iken 2025 yılı Nisan ayında yüzde 3,2 oranında artarak 139,8 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Nisan ayında 86,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,9 puan artarak, 2025 yılı Nisan ayında 88,4 oldu.