Tüik: "Ticaret Satış Hacmi Yıllık Yüzde 1,7 Arttı, Perakende Satış Hacmi Yıllık Yüzde 21,2 Arttı"

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ticaret Satış Hacim Endeksi Mart 2026 verilerine göre, ticaret satış hacmi, 2026 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 21,2 arttı.

TÜİK, 2026 yılı Mart ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni yayımladı. Verilere göre, ticaret satış hacmi, 2026 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 21,2 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 1,9 arttı, perakende satış hacmi ise aylık yüzde 2,9 azaldı

Ticaret satış hacmi, 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2,9 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,6 arttı.

Kaynak: ANKA