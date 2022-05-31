Tüik: Türkiye Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 7,3 Büyüdü - Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak- Mart 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre, Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü. Piyasadaki büyüme beklentisi yüzde 7,2 düzeyindeydi.

TÜİK, Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 artış gösterdi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ FAALİYETLERİ 2022 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 7,2 AZALDI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 24,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 16,8, hizmetler yüzde 14,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 8,9, sanayi yüzde 7,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 5,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,2 ve tarım yüzde 0,9 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 7,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı.

GSYH 2022 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 2 TRİLYON 496 MİLYAR 328 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2022 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,5 artarak, 2 trilyon 496 milyar 328 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 179 milyar 800 milyon oldu.

YERLEŞİK HANE HALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2022 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 19,5 ARTTI

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 19,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,1 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2022 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 16,8, İTHALATI İSE YÜZDE 2,3 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 16,8, ithalatı ise yüzde 2,3 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2022 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 59,7 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 59,7, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 88,1 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 31,5 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 35,5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 31,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45,6 iken yüzde 47,6 oldu.

ANKA / Ekonomi