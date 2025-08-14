TÜİK'ten Haziran Ayı İstatistikleri: Tavuk Eti ve Yumurtasında Azalma

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık tavuk eti, yumurta ve içme sütü üretiminin haziran ayında azaldığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki ay 241 bin 782 ton olan tavuk eti üretimi haziran ayında yüzde 16,2 oranında azalarak 202 bin 521 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 526 milyon 665 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi haziran ayında yüzde 0,6 oranında azalarak 1 milyar 518 milyon 267 bin adet oldu.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,4 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,4 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 13,9 arttı. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,4 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 14,1 arttı.

934 BİN 745 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Bir önceki ay 999 bin 348 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, haziran ayında yüzde 6,5 oranında azalarak 934 bin 745 ton oldu. Bir önceki ay 131 bin 232 ton olan içme sütü üretimi de haziran ayında yüzde 4,9 oranında azalarak 124 bin 852 ton olarak gerçekleşti. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı, ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı. Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 5,4 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 11,7 arttı, yoğurt üretimi yüzde 2,6 arttı, içme sütü üretimi yüzde 28,7 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 18,8 arttı. Ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,8 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 7,6 arttı, yoğurt üretimi yüzde 3,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6,9 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 11,2 arttı.