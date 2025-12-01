TÜİK'ten Aylık Doğum ve Ölüm İstatistikleri: Doğumlar %8,3 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), idari kayıtlar kullanılarak yılda bir kez yayımlanan doğum ve ölüm istatistiklerinin, cari yıl için aylık olarak yayımlanması çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

TÜİK, cari yıl için aylık doğum ve ölüm sayısı bilgisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin, son 10 yılda doğurganlık hızındaki keskin ve sürekli azalmayla nüfusun kendini yenileyebilme kabiliyetini hızla kaybettiği belirtilen açıklamada, "Bu minvalde ülkemiz için geliştirilecek nüfus politikalarına yol gösterici olacak güncel verilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

TÜİK tarafından idari kayıtlar kullanılarak, yılda bir kez yayımlanan doğum ve ölüm istatistiklerinin, cari yıl için aylık olarak yayımlanması çalışmalarının tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğum sayısı, 2025 yılının 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 8,3 azalarak 503 bin 765 oldu. Ölüm sayısı ise aynı dönemde yüzde 0,7 artarak, 294 bin 824 olarak gerçekleşti."