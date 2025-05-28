TÜİK Mayıs Ayı Ekonomik Güven Endeksini Açıkladı

TÜİK Mayıs Ayı Ekonomik Güven Endeksini Açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs 2025 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksinin artış gösterdiğini duyurdu. Ekonomik güven endeksi yüzde 0,05 artışla 96,7 değerine ulaştı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında ekonomik güven endeksinin aylık yüzde 0,05 oranında artarak 96,7 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2025 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,05 artarak 96,7 değerini aldı. Bir önceki aya göre tüketici güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 98,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 111,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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