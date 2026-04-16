Mart'ta trafiğe kayıtlar aylık arttı, yıllık azaldı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 31,3 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 azaldı. Türkiye'deki toplam taşıt sayısı mart ayı sonu itibarıyla 34 milyon 23 bin 986'ya ulaştı.

TÜİK, Mart 2026 dönemine ilişkin "Motorlu Kara Taşıtları" verilerini açıkladı. Verilere göre, mart ayında trafiğe kaydı yapılan 159 bin 931 adet taşıtın türlerine göre dağılımında otomobiller ilk sırada yer aldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 34,8'ini motosiklet, yüzde 10,1'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 1,0'ını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aylık artışta motosiklet zirvede

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 31,3 oranında artış gösterdi. Bu artışta en yüksek oran yüzde 51 ile motosiklette gerçekleşti. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 27,2, traktörde yüzde 19,3, minibüste yüzde 17,7, kamyonette yüzde 12,8, otobüste yüzde 4,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 28,9 ve kamyonda yüzde 10,5 azaldı.

Yıllık bazda traktör ve motosiklet kayıtlarında düşüş

Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 18,3 azalma oldu. Yıllık bazda en büyük azalma yüzde 50,1 ile traktörde yaşanırken, özel amaçlı taşıtta yüzde 34,2, kamyonda yüzde 25,3, motosiklette yüzde 21,2, otomobilde yüzde 15,4 ve kamyonette yüzde 15,0 azalma oldu.

Toplam taşıt sayısı 34 milyonu geçti

Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mart sonu itibarıyla 34 milyon 23 bin 986 oldu. Bu taşıtların yarısından fazlasını otomobiller oluştururken, motosikletlerin payı yüzde 21,2, kamyonetlerin payı ise yüzde 14,6 olarak belirlendi. Mart ayında ayrıca 870 bin 992 adet taşıtın devri yapılırken bu devir işlemlerinin yüzde 68,6'sı otomobillerde gerçekleşti.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan 80 bin 348 adet otomobilin markalara göre dağılımında Renault yüzde 15,5 ile ilk sırada yer aldı. Yerli otomobil TOGG, yüzde 5,9'luk payla 6. sırada yer bulurken, Tesla'nın payı yüzde 1,2 oldu. Dağılımın devamında Toyota yüzde 8,2, Peugeot yüzde 7,4, Volkswagen yüzde 6,9 ve Hyundai yüzde 6,1 oranında pay aldı.

Ocak-Mart döneminde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,1 arttı

2026 yılının ilk çeyreğinde Ocak-Mart aylarında toplam 426 bin 342 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre kayıtlar yüzde 14,4 azalırken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,1 artarak 13 bin 42 adet oldu. İlk çeyrekte 224 bin 627 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Öte yandan, mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 611 bin 509 adet otomobilin genel dökümünde dizel yüzde 32,4 ile hala ilk sırada yer alırken, onu yüzde 31,0 ile benzinli ve yüzde 29,8 ile LPG'li otomobiller takip etti.

En çok gri renk ve düşük silindirli otomobiller tercih edildi

Ocak-Mart döneminde yeni kayıt yapılan otomobillerin silindir hacmi ve renk tercihleri de belli oldu. Buna göre; kayıt yapılan otomobillerin yüzde 33,2'si 1300 ve altı motor hacmine sahipken, renk seçiminde en çok gri tercih edildi.

Kaynak: ANKA