Haberler

TÜİK: Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro martta arttı

TÜİK: Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro martta arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde Mart 2026'da ciro endeksinin yıllık yüzde 34,6 arttığını açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerindeki ciro değişimleri detaylandırıldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun aylık yüzde 4,4; yıllık yüzde 34,6 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2026 dönemine ilişkin ciro ve ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Mart ayında yıllık yüzde 34,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 33,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 22 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 35,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 36,5 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Mart ayında aylık yüzde 4,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 0,9 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,8 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 1,7 ARTTI

Ticaret satış hacmi 2026 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi yüzde 21,2 arttı. Ticaret satış hacmi 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2,9 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi yüzde 2,6 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu

Süreci yürütecek mekanizmanın adı belli oldu! İşte üyeleri
Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi

Netanyahu'dan beklenmedik ABD çıkışı: Artık sonlandırma zamanı geldi
Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro

Muhittin Böcek'in oğlundan gündem yaratacak "Adaylık Borsası" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Ali Erbil, yeniden evlenmek istiyor

Erbil uslanmıyor! Yine "Evlilik" dedi

Abdullah Kavukcu duyurdu! Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Galatasaray'a gidiyor

Fener taraftarına bir darbe de o vurdu!

Güle güle Ederson! İşte yeni adresi

Güle güle Ederson! Yeni adresi belli oldu
Petrol fırladı, akaryakıta zam geliyor

Restleşme vatandaşın cebini yaktı! Yine zam geliyor
Mehmet Ali Erbil, yeniden evlenmek istiyor

Erbil uslanmıyor! Yine "Evlilik" dedi

Khamzat'ı yenerek şampiyon olan Sean Strickland'ın paylaşımı bomba

Khamzat'ı yenerek şampiyon oldu! Paylaşımını görenler inanamadı
Barış umudu zayıfladı, altın çakıldı

Piyasa tepetaklak! Tüm veriler kırmızıya döndü