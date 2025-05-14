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TÜİK İstatistik Konseyi 19. Toplantısını Gerçekleştirdi

TÜİK İstatistik Konseyi 19. Toplantısını Gerçekleştirdi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığında yapılan İstatistik Konseyi'nin 19'uncu toplantısında 2022-2026 dönemi için izleme raporları değerlendirildi ve 5. Dönem Resmi İstatistik Programı'nın hazırlık çalışmalarına karar verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla İstatistik Konseyinin 19'uncu toplantısı gerçekleştirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İstatistik Konseyinin 19'uncu toplantısı dün TÜİK'te üyelerin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, 2022-2026 dönemini kapsayan 4'üncü Resmi İstatistik Programı kapsamında yürütülen çalışmaların 2024 yılına ait izleme raporları da değerlendirildi. Kurumlar tarafından yürütülen faaliyetlerin başarı durumu ve karşılaşılan zorluklara yönelik çözüm önerileri katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantının son bölümünde, İstatistik Konseyinin gelecek dönem ajandasını şekillendirecek karar taslağı paylaşıldı. Konsey üyelerinin görüşlerine sunulan "5. Dönem Resmi İstatistik Programı (2027–2031)" hazırlık çalışmalarının başlatılmasına ilişkin karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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