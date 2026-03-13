Haberler

Tüik: İnşaat Üretimi Yıllık Yüzde 8 Arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, inşaat üretiminde yıllık yüzde 8 artış olduğu kaydedildi.

TÜİK, ocak ayına ilişkin "İnşaat Üretim Endeksi"ni açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi ocak ayında geçen yılın aynı döneminde yüzde yüzde 8 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksinde yüzde 8,8 artış ve özel inşaat faaliyetleri sektörün endeksinde de yüzde 7,1 artış kaydedildi.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,8 artış ile özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksinde yüzde 4,8 artış oldu.

Kaynak: ANKA
