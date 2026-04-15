TÜİK: İnşaat üretimi yıllık yüzde 5,9 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat üretiminin şubat ayında yıllık yüzde 5,9 arttığını, aylık yüzde 1,3 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat üretimi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde; 2026 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 5,5 arttı. Şubat ayında inşaat üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı. Alt sektörleri incelendiğinde; 2026 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı