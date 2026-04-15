TÜİK: İnşaat üretimi yıllık yüzde 5,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, inşaat üretiminin şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttığını açıkladı. Ancak, aylık bazda inşaat üretimi yüzde 1,3 azaldı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat üretimi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde; 2026 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 5,5 arttı. Şubat ayında inşaat üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı. Alt sektörleri incelendiğinde; 2026 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı

Gülistan'ın kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksim’de sahte ayakkabı baskını! Görüntüleri 100 bin takipçili hesabından paylaştı

Sahte ayakkabıcı baskın anını 100 bin takipçili hesabından paylaştı
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Taksim’de sahte ayakkabı baskını! Görüntüleri 100 bin takipçili hesabından paylaştı

Sahte ayakkabıcı baskın anını 100 bin takipçili hesabından paylaştı
Lvbel C5’in skandal ifadelerine AK Parti'den yanıt: Havlamanıza devam edin

Ünlü rapçiden konserde skandal hareket! AK Parti'nin yanıtı çok sert
Son dakika ayrılığı! Bülent Ersoy sahneye çıkmadan projeyi bıraktı

Perde açılmadan kriz! Bülent Ersoy’dan ani karar