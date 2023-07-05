TÜİK'in Açıkladığı Enflasyon Rakamları Protesto Edildi

HABER: CEYLAN SAĞLAM-KAMERA: ÜNAL AYDIN

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, "Halkın gerçek rakamları ile TÜİK rakamları arasındaki bu derin uçurumun bir hesap makinesi yanlışı olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu tepeden, bütün devlet kurumlarını kendi memleket dizaynı için kullanan tek adam yönetiminin TÜİK'i kendisine bir hesap makinesi haline getirmesinin bir sonucu… Enflasyon sepetinde ne olduğunu bile açıklayamayan TÜİK'in ortaya koyduğu bu komik rakam bizim için açlığa mahküm edildiğimizin bir göstergesi" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), haziran ayı enflasyonunu yıllık yüzde 38,21, aylık yüzde 3,92 olarak açıklamasının ardından bugün DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu ile sendika üyeleri rakamları Ankara'da TÜİK önünde protesto etti. Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da düzenlenen protestoya katıldı.

Karaca, emekli ve memur maaşlarına yapılması beklenen zamma ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmede bulundu:

"BU DERİN UÇURUMUN BİR HESAP MAKİNESİ YANLIŞI OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

"Asgari ücret açıklandıktan hemen sonra açlık sınırının altına düştü. Bu bir taraftan da halkın ihtiyaçlarının hiçbir şekilde gözetilmediğinin de ortaya koyduğu bir tabloyu da beraberinde getirdi. Bugünlerde özellikle memur ve emekli maaşlarına ilişkin seçim döneminde verilen vaatlerin yerine getirilmesi bekleniyor. 22 bin lira olan bu vaat, açıklandıktan günden bugüne çoktan eriyip gitti. Çoktan yoksulluk sınırının altına düştü. Yavaş yavaş da yoksulluk sınırının altına doğru da ilerliyor. TÜİK, hangi hesabı kullanırsa kullansın, hangi matematik hesabı yaparsa yapsın onların uydurduğu rakamların değiştiremeyeceği bir gerçeği halk her gün bakkaldan ekmek alırken, çocuğunun beslenmesine yemek koyarken, kirasını öderken, elektrik, su faturasını öderken yaşıyor. Halkın gerçek rakamları ile TÜİK rakamları arasındaki bu derin uçurumun bir hesap makinesi yanlışı olmadığını çok iyi biliyoruz.

"TÜİK'İN ORTAYA KOYDUĞU BU KOMİK RAKAM BİZİM İÇİN AÇLIĞA MAHKÜM EDİLDİĞİMİZİN BİR GÖSTERGESİ"

Bu tepeden, bütün devlet kurumlarını kendi memleket dizaynı için kullanan tek adam yönetiminin TÜİK'i kendisine bir hesap makinesi haline getirmesinin bir sonucu. Ama bu bozuk hesap makinesi, bizim için artık kiraların ödenemez hale gelmesi, ekmek almak için bile iki kere düşünmek anlamına geliyor ve tam da ücretlerin, artışların gerçekleştirileceği bu günlerde; o enflasyon sepetinde ne olduğunu bile açıklayamayan TÜİK'in ortaya koyduğu bu komik rakam bizim için açlığa mahküm edildiğimizin bir göstergesi.

"MESELE EKMEK MESELESİ"

Bugün DİSK'in açıklamasındaydık ve DİSK'in işçiler adına söylediği şu söz oldukça önemli; hangi hesap ortaya konursa konsun bizi açlığa mahküm edenlerle hesaplamamız için bizim birliğimizi kurmamız, bu gücü kullanmamız gerekiyor. TÜİK, yalnızca TÜİK olarak değil; tek adamın hesap makinesi olarak bunun hesabını vermek zorunda. Açlık sınırının üstüne çıkan, yoksulluk sınırının üstüne çıkan bir ücret; milyonları ilgilendiren bir mesele. Bu açlıkla sınanıp sınanmamakla ilgili bir mesele. Bu kadar büyük bir meselenin tarafı olmak için hangi partiye üye olduğunuzun ve hangi partiye oy verdiğinizin hiçbir önemi yok. Mesele ekmek meselesi. Bütün işçilere buradan seslenmek istiyorum; gelin, ekmeğimizi küçültenlere karşı birlikte Meclis'te ve sokakta, iş yerlerimizde bir arada açlığa karşı çocuklarımızın ve kendi geleceğimizin için mücadele edelim."