Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TÜİK'in açıkladığı ekonomik güven endeksi Ekimde yüzde 3,9 azalarak 97,3 oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK, Ekim ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Endeks bir önceki aya göre yüzde 3,9 azalarak Eylüldeki 101,3 değerinden 97,3'e geriledi; tüketici güven endeksi yüzde 7,7 azalışla 84,8 oldu.

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 101,3 iken, Ekim ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 97,3 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Eylül ayında 101,3 iken, Ekim ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 97,3 değerini aldı. Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 7,7 oranında azalarak 84,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,4 oranında azalarak 101,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 109,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 112,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 83,3 değerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında

Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasını kırmızı beyaza boyadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı

Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri

Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek

Türkiye'ye büyük yatırım! Alman devi otomobil üretecek
Riyad'da alarm! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Başkent yine hedefte! Peş peşe patlama sesleri duyuldu
İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı

Avrupa'yı sarsan istifa! Herkes kararı değil bu görüntüyü konuşuyor
Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama

Partiyi karıştıran kare! Beklenen açıklama geldi
Game of Thrones'un yıldızı ölümle burun buruna! Metroya sığındı

Ünlü oyuncu gece yarısı kabusu yaşadı