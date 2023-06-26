TÜİK: Hizmet üretici enflasyonu mayısta yüzde 2,99 arttı

TÜİK, hizmet üretici enflasyonunun mayısta aylık yüzde 2,99, yıllık yüzde 65,47 olduğunu açıkladı. Aylık fiyat artışlarının en yüksek olduğu alt sektörler turizm ve konaklama ile ilgili hizmetler oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici enflasyonunun mayısta aylık yüzde 2,99, yıllık yüzde 65,47 olduğunu; aylık fiyat artışlarının en yüksek olduğu alt sektörlerin turizm ve konaklama ile ilgili hizmetler olduğunu açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin, hizmet üretici enflasyonuna işaret eden hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; nisan ayında aylık yüzde 3,90, yıllık yüzde 71,81 arttığı açıklanan H-ÜFE, mayıs ayında aylık yüzde 2,99, yıllık yüzde 65,47 artış gösterdi.

Alt sektörlerde yıllık H-ÜFE'nin en çok artış gösterdiği alt sektörler; yüzde 120,52 ile istihdam hizmetleri, yüzde 117,17 ile bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri, yüzde 110,86 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri oldu. Aylık H-ÜFE'nin en çok arttığı alt sektör ise yüzde 16,57 ile konaklama hizmetleri oldu. Seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 14,39, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 13,12 artış gösterdi.