TÜİK, Haziran Ayında Dış Ticaret Haddi ve Endekslerini Açıkladı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında dış ticaret haddinin, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak 89,8 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,5 arttı, yakıtlarda yüzde 10 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 arttı. İhracat miktar endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 arttı, yakıtlarda yüzde 17,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 1,9 ARTTI

İthalat birim değer endeksi, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,9 arttı, yakıtlarda yüzde 12,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,1 arttı. İthalat miktar endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,1 arttı, yakıtlarda yüzde 15,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,3 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak 89,8 oldu.