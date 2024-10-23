Üye Girişi
Haberler

TÜİK Ekim Ayı Tüketici Güven Endeksi Açıklandı

TÜİK Ekim Ayı Tüketici Güven Endeksi Açıklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2024 dönemi tüketici güven endeksinin bir önceki aya göre %3 artarak 80,6 olduğunu duyurdu. Hanelerin maddi durum beklentisi %6,1 artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 80,6 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3 oranında artarak 80,6 oldu. Bir önceki aya göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 0,2 azalarak 64,7, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 6,1 artışla 82,1, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1,1 artışla 75,3, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 4,1 artışla 100,1 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Türkiye Finans

Müsavat Dervişioğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti

 Özgür Özel, 'Kürtlere bir devlet teklif ediyorum' sözlerine açıklık getirdi

"Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözüne açıklık getirdi
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki

"Geldiği gün canımı vermezsem Allah canımı alsın"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi? 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir? Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi? 25 nerenin plakası? 25 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? TABİİ Giriş! 23 Ekim TABİİ bu akşam hangi maçlar var, nasıl üye olunur, ücretli mi? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Manchester City-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City-Sparta Prag maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.