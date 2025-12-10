Haberler

TÜİK: Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,2, arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayında sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 2,2 arttığını, ancak aylık bazda yüzde 0,8 azaldığını duyurdu. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü önemli bir artış gösterirken, imalat sanayi ve enerji sektöründe düşüş yaşandı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin ekim ayında yıllık yüzde 2,2 arttığını, aylık yüzde 0,8 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı.

Sanayi üretimi, bir önceki aya göre ise yüzde 0,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
