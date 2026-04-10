TÜİK: Dış ticaret haddi 6,3 puan arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında dış ticaret haddinin, bir önceki yılın aynı ayına göre 6,3 puan artarak 92,7 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,7 arttı, yakıtlarda yüzde 6,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,3 arttı. İhracat miktar endeksi, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 35,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 5 ARTTI

İthalat birim değer endeksi, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7 arttı, yakıtlarda yüzde 14,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 arttı. İthalat miktar endeksi, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6 azaldı, yakıtlarda yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 6,3 puan artarak 2026 yılı Şubat ayında 92,7 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
