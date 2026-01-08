TÜİK: Aylık en yüksek reel getiri DİBS'te oldu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) olduğunu açıkladı.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,13, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,98 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, külçe altın yüzde 3,75, BİST 100 endeksi yüzde 2,81, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,22, avro yüzde 1,56 ve dolar yüzde 0,21 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. TÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın yüzde 3,61, BİST 100 endeksi yüzde 2,67, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,08, avro yüzde 1,42 ve dolar yüzde 0,07 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

KÜLÇE ALTINDA 3 AYLIK DEĞERLENDİRME

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,42, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,16 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,76, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,82 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,14, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,05 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,98, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,59 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTIN

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 55,60, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 51,77 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 8,93, DİBS yüzde 7,36 ve avro yüzde 6,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 4,47 ve BIST 100 endeksi 11,35 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 6,25, DİBS yüzde 4,72 ve avro yüzde 4,21 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 6,82 ve BIST 100 endeksi yüzde 13,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.