TÜİK Ağustos Güven Endeksi Raporunu Açıkladı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksinin ağustos ayında hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde arttığını, inşaat sektöründe azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 111,1 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında artarak 108,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 4 oranında azalarak 85,3 değerini aldı.