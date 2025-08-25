TÜİK Ağustos Güven Endeksi Raporunu Açıkladı

TÜİK Ağustos Güven Endeksi Raporunu Açıkladı
Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayında hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde güven endeksinin arttığını, inşaat sektöründe ise azaldığını duyurdu. Hizmet sektöründe %1,1, perakende ticarette %0,8 artış kaydedilirken, inşaat sektöründe %4 azalma görüldü.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksinin ağustos ayında hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde arttığını, inşaat sektöründe azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 111,1 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında artarak 108,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 4 oranında azalarak 85,3 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
