TÜİK 2024 GSMH Tahminini Açıkladı: Yüzde 64,3 Artış

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), gayrisafi milli hasılanın (GSMH) 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 64,3 artarak 44 trilyon 44 milyar 657 milyon 144 bin TL olurken, mali olmayan şirketlerin, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin 'Kurumsal Sektör Hesapları' bültenini yayımladı. Buna göre, gayrisafi milli hasıla 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 64,3 artarak 44 trilyon 44 milyar 657 milyon 144 bin TL oldu. Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı 2024 yılında yüzde 59,4 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ile genel devlet takip etti.

Toplam gayrisafi tasarrufun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2024 yılında toplam ekonomi için yüzde 30,1 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 18,9 hanehalkı için yüzde 6,9 mali şirketler için yüzde 2,7 ve genel devlet için yüzde 1,5 oldu.

GAYRİSAFİ HANEHALKI TASARRUF ORANI YÜZDE 11,3

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2023 yılında yüzde 11,8 iken 2024 yılında yüzde 11,3 oldu. Toplam ekonomi 2023 yılında GSYH'nin yüzde 2,8 ile net borç alan pozisyondayken, 2024 yılında yüzde 0,7 ile net borç alan pozisyonda oldu.