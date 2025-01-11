Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar
Devlet Bahçeli, tarihi girişimini isimlendirdi

Tarihi girişimini isimlendirdi
4 gündür yanan Los Angeles'in son hali Gazze'yi anımsattı

4 gündür yanan Los Angeles'in son hali herkese o kenti hatırlattı

TÜGİAD Üyeleri İzmir'de İş Birliği Zirvesi Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) üyeleri, ortak iş birliği ve ticaret ağını güçlendirmek amacıyla İzmir'de bir araya geldi. Dernek Başkanı Gürkan Yıldırım, 2024 yılının ekonomi açısından zorlu geçeceğini belirtti.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) üyeleri, ortak iş birliği ve ticaret ağını güçlendirmek amacıyla İzmir'de bir araya geldi.

TÜGİAD Ege Şubesi ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen organizasyona, derneğin yurt içinde faaliyet gösteren çeşitli sektörlerdeki temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, 2024 yılının makro ve mikro anlamda Türkiye ve dünya ekonomisi için kolay bir yıl olmadığını söyledi.

Amaca yönelik üyelerin bir araya gelmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Yıldırım, "25'den fazla ülkeden en üst düzey sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve heyetlerini Türkiye'de ağırladık. Bu temsil ve ağırlamalardan iş yarattık. Ülkemizin gençlerinin neler yaptığını onlara izah ettik. Bu temsil ve ağırlamalardan ticaret yapan üyelerimiz oldu. Türk genç iş insanının dünyadaki vizyonu olma kuruluş felsefimizi yerine getirmiş olduk." diye konuştu.

TÜGİAD Ege Şube Başkanı Engin Korkmaz da etkinliğin ortak bir güç ortaya koymak için fırsat olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından sektör temsilcileri görüşmeler gerçekleştirdi.?

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Ekonomi
img

MHP'li vekilden "Öcalan" gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti
img

Yoğun bakımda mide bulandıran anlar! Hemşirenin hareketi tepki topladı
img

Yeni aşkıyla rekor kırdı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuk annesini ormanda katletti

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
Elon Musk: Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde bizi öldürecekler

Elon Musk'dan "Gazze'deki insanlar ölmeli" sözleri
Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı

Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla şok yaşadı
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! İşte Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

Son Dakika Haberleri

MasterChef 2. finalist kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı, finale kim kaldı? CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sports canlı izle! Beşiktaş-Bodrumspor 11 Ocak canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! 11 Ocak Hatayspor-Ç.Rizespor Bein Sports canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Esenler Erokspor-Sakaryaspor Bein Sports canlı izle! 11 Ocak TRT Spor canlı yayın... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Ocak günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TV YAYIN AKIŞI 11 OCAK | Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? Resmi Gazete bugün (11 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.