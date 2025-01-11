TÜGİAD Üyeleri İzmir'de İş Birliği Zirvesi Düzenledi

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) üyeleri, ortak iş birliği ve ticaret ağını güçlendirmek amacıyla İzmir'de bir araya geldi.

TÜGİAD Ege Şubesi ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen organizasyona, derneğin yurt içinde faaliyet gösteren çeşitli sektörlerdeki temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, 2024 yılının makro ve mikro anlamda Türkiye ve dünya ekonomisi için kolay bir yıl olmadığını söyledi.

Amaca yönelik üyelerin bir araya gelmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Yıldırım, "25'den fazla ülkeden en üst düzey sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve heyetlerini Türkiye'de ağırladık. Bu temsil ve ağırlamalardan iş yarattık. Ülkemizin gençlerinin neler yaptığını onlara izah ettik. Bu temsil ve ağırlamalardan ticaret yapan üyelerimiz oldu. Türk genç iş insanının dünyadaki vizyonu olma kuruluş felsefimizi yerine getirmiş olduk." diye konuştu.

TÜGİAD Ege Şube Başkanı Engin Korkmaz da etkinliğin ortak bir güç ortaya koymak için fırsat olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından sektör temsilcileri görüşmeler gerçekleştirdi.?