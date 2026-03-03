TÜGİAD Ankara Şubesi iftar programında buluştu

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi iftar programı düzenledi.

Crowne Plaza Otel'deki programa, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ile üyeler katıldı.

Yıldırım konuşmasında, Ramazan ayının getirdiği birlik ve beraberlik duygusuna değinerek gençlerin istihdamı ve sosyoekonomik gelişmelerinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Çakmaklı da yeni dönemlerinde üretmek ve daha güçlü olmak için hazır olduklarını söyledi.

Ardıç ise konuşmasında, gençlerin yenilikçi bakış açılarının ülkenin üretim gücünü artıracak en önemli dinamiklerinden olduğunu aktardı.

İftarın ardından çeşitli üyelere plaket takdim edildi.