Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tuğbay Kumoğlu, Hayat Finans Katılım Bankası Genel Müdürlüğü'ne atandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tuğbay Kumoğlu, Hayat Finans Katılım Bankası Genel Müdürlüğü'ne atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hayat Finans Katılım Bankası Genel Müdürlüğü'ne Tuğbay Kumoğlu getirildi. Kumoğlu, bankanın stratejik büyüme hedeflerinin gerçekleşmesine ve pazar payının artırılmasına liderlik edecek.

Hayat Finans Katılım Bankası Genel Müdürlüğü'ne Tuğbay Kumoğlu getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, genel müdürlük görevine atanan Kumoğlu, bankanın stratejik büyüme hedeflerinin gerçekleşmesine ve pazar payının artırılmasına liderlik edecek.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Kumoğlu, meslek hayatına 1998'de Garanti Bankası AŞ bünyesinde başladı. Burada özellikle KOBİ Bankacılığı alanında uzmanlaşarak, saha ve genel müdürlük kadrolarında görevlerde bulundu.

Kumoğlu, 2006-2019 yılları arasında Türk Ekonomi Bankası (TEB) çatısı altında Bölge Direktörlüğü, Bireysel Bankacılık Satış Yönetimi Direktörlüğü ve Perakende Bankacılık Grup Direktörlüğü görevlerini üstlendi, aynı dönemde TEB'in iştiraki olan ve Kosova'da faaliyet gösteren TEB ShA.'nın 5 yıla yakın bir süre yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulundu.

Kumoğlu, 2019-2024 arasında kariyerine Şekerbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti ve burada "KOBİ, İşletme, Tarım ve Bireysel Bankacılık" iş kollarının sorumluluğunu üstlendi.

Şekerbank'ta görev yaptığı yıllarda Kumoğlu, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kurumlarında yönetim kurulu üyeliklerinde de bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kumoğlu, Hayat Finans'ın, 89 yıllık köklü bir kuruluş olan Hayat Holding'in güçlü kurumsal desteğiyle önemli bir gelişim kaydettiğini belirtti.

Bankanın üçüncü yılında 2 milyonu aşan kullanıcıya ulaşmış olmasının, yenilikçi iş modelleri ve müşteri odaklı yaklaşımının ortaya koyduğu potansiyeli gösterdiğini aktaran Kumoğlu, "Gelecek dönemde bu potansiyeli daha da ileri taşımak için yapay zeka ve dijital teknolojilerin sunduğu imkanları katılım bankacılığının ilkeleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Müşteri deneyimini geliştiren, reel sektörün ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunan, finansal hizmetlere erişimi kolaylaştıran bir bankacılık anlayışıyla sürdürülebilir büyümemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kumoğlu, katılım bankacılığı sektörünü yenilikçi, şeffaf ve tamamen dijital odaklı bir yaklaşımla yeniden tanımlayan Hayat Finans ailesine katılmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Dünyaca ünlü yönetmen Michael Mann silahla kendini yaraladı

Dünyaca ünlü yönetmen kazara kendini vurdu!
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak

Tek seferde yüzde 20 zam! Psikolojik eşik aşılıyor
Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! Polis makasla ayırdı

Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! O makas boşuna değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde rüzgar terse döndü

Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

Taşları kadar değeri de göz kamaştırıcı! İşte arkasındaki sır
Dünyanın gözü yarın bu sandıkta! Trump için kritik sınav

Dünyanın gözü yarın bu sandıkta! Trump için kritik sınav
Emel Sayın'dan Engin Çağlar'a duygusal anma: Seni hep özlemle anacağım

Emel Sayın'ın özlemi dinmedi! Arkadaşını böyle andı
Yerli mi yabancı mı derken düğüm çözüldü! İşte Fener'in yeni hocası

Yerli mi yabancı mı derken düğüm çözüldü! İşte Fener'in yeni hocası
Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?

19 ilçe il olursa hangi plaka kodunu alacak? Detaylar netleşti

Ekipler 53 gündür köyü didik didik arıyor! Büşra'dan hala haber yok

Jandarma ve AFAD 53 gündür bu köyü didik didik arıyor
Hastanede dehşet anları! Elindeki telefon bir anda patlayarak alev aldı

Hastanede kabus anları! Her şey bir anda oldu