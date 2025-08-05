TÜFE Temmuzda Yüzde 2,65 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,65 arttığını açıkladı. Enerji, gıda ve hizmet sektörlerinde de artış gözlemlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,65 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, temmuzda aylık yüzde 2,65 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,27, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,29 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 7,35, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,09, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,68 ve hizmette yüzde 3,26 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin temmuzda aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2,65

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,27
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,29
Enerji7,35
Gıda ve alkolsüz içecekler1,09
Enerji ve gıda dışı mallar1,68
Hizmet3,26

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
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