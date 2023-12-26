Tufanbeyli'de Yöresel Ürün Pazarı ve Yatırımlar İle İlçe Yükselişe Geçti

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, Belediye Başkanı Remzi Ergü tarafından ilçeye kazandırılan yöresel ürün pazarı, tescilli fasulye üretimi, Türk Hamamı ve kamp alanları ile birlikte ilçe yükselişe geçti.

Belediye Başkanı Remzi Ergü ilçenin Adana'nın parlayan yıldızı olma yolunda özellikle son 5 yıl içinde gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler ile ekonomik, kültürel alanda büyük bir kalkınmaya öncülük ettiğini ifade ederek " İlçemizin her mahallesinde alt yapı çalışmalarımız sürüyor. Tarihi Şar Antik kentinin tanıtımı ve ziyaretçi alması için Kültür Bakanlığı iş birliğimiz sürüyor. Bu yıl Türk hamamının tamamlanması, ilçemize doğalgaz gelmesi ile Tufanbeyli daha güzel oldu. Tufanbeyli'nin daha yaşanılabilir bir yer olması için yatırım projelerimiz sürüyor" dedi.

Tufanbeyli fasulyesinin coğrafi işaret tescil belgesi almasıyla ekonomik canlanma olduğunu aktaran Ergü, "İlçede, yöresel ürün pazar yerinden, kültür merkezlerine, spor tesislerinden çocuk parkları ve kütüphaneye kadar birbirinden farklı alanlarda hizmet yarışımız sürüyor. Amacımız ilçeyi ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan çok daha ileri bir noktaya taşıyabilmek" diye konuştu.

Tufanbeyli'de yatırımlara ve halka hizmete yeni dönemde de devam etmeyi hedeflediklerini belirten Ergü, ilçeyi sahip olduğu potansiyele ulaştırabilmek için yeni dönemde de canla başla çalışacaklarını kaydetti. - ADANA