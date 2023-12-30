Tufanbeyli'de doğal gaz evlere verilmeye başlandı

ADANA (İHA) – Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından evlere verilmeye başlandı.

Tufanbeyli ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde altyapısı tamamlanan doğal gaz evlere verilmeye başladı. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü'nün katılımıyla doğal gaz bağlanan evdeki ocağın ateşi yakıldı.

Başkan Remzi Ergü, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın vermiş olduğu sözü kısa sürede gerçekleştirdiğini ilçe adına güzel bir gün olduğunu ve daha nice yatırımlara da vesile olacağını belirterek, "doğal gaz Tufanbeyli'ye hayırlı olsun" dedi.

Doğal gazın bağlandığı konutun sahibi Mürsel Erçil de hizmetin ilçeye gelmesinde emek harcayan herkese teşekkür etti. - ADANA