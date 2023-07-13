Tufanbeyli'de çiftçilere yem kırma ve çapa makinesi dağıtımı yapıldı

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Tufanbeyli Kaymakamlığı önünde yapılan dağıtım töreninde, çiftçilere 22 çapa ve 12 yem kırma makinesi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray, hibe programından hayvancılık ve bahçecilik yapan ve gerekli şartları taşıyan çiftçilerin yararlandığını söyledi.