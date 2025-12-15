Haberler

Yüksek enerji astrofiziği alanındaki akademisyenler "kış okulu"nda buluşacak

Güncelleme:
TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü, 2-6 Şubat 2026 tarihlerinde yüksek enerji astrofiziği alanında bir kış okulu düzenleyecek. Program, akademisyenler ve öğrenciler için çeşitli konularda eğitim sunacak ve katılımcılara destek imkanı sağlayacak.

TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE), yüksek enerji astrofiziği alanında veri analizi, teleskop teknolojileri ve kozmik ışınlar başta olmak üzere çeşitli kritik alanlarında araştırma yapabilecek akademisyenleri "kış okulu" programında bir araya getirecek.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre Kurum, yılın belirli dönemlerinde yeşil dönüşümden AR-GE'ye, dijitalleşmeden yapay zekaya kadar pek çok alanda ulusal ve uluslararası çağrılara çıkarak yetişmiş insan sayısını artırmayı hedefliyor.

Bu kritik teknoloji alanlarında akademisyenlere, öğrencilere ve girişimcilere çeşitli destek ve imkanlar sunan ve projelerini destekleyen TÜBİTAK, karada, havada ve denizde olduğu gibi uzay alanında da çalışmalara katkı sağlıyor.

Temel bilimin çeşitli dallarında ve disiplinler arası alanlarda nitelikli bilgi üretmek, uluslararası düzeyde bilimsel etkinlikler gerçekleştirmek ve Türkiye'ye bilimsel rekabet gücü kazandırmak için adımlar atan TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü, 2-6 Şubat 2026'da "Yüksek Enerji Astrofiziği Kış Okulunun (TBAE HEAP'26)" organize edilmesi için düğmeye bastı.

Program konuları belirlendi

Yoğun programa sahip kış okulu, yüksek enerji astrofiziği alanına ilgi duyan lisans/lisansüstü öğrencileri ve kariyerlerinin başındaki araştırmacılar için sağlam teorik altyapı ve deneysel bakış açısı sağlamayı amaçlıyor.

Program kapsamında kompakt astrofiziksel cisimler, yüksek enerji astrofiziğinde ışıma süreçleri, kozmik ışınlar, parçacık ivmelenmesi, kütleçekim dalgaları, nötrino astronomisi, gözlemsel teknikler, veri analizi, teleskop ve dedektör teknolojileri, çok dalga boylu ve çok habercili astronomi konuları ele alınacak.

İlgili alanlardaki öğrencilere öncelik verilecek

Yüz yüze katılım kontenjanı 50 kişiyle sınırlı okula ilgili alanlardaki yüksek lisans/doktora öğrencisi ve doktora sonrası araştırmacılara bu kapsamda öncelik verilecek.

Seçilen tüm katılımcılara ücretsiz konaklama ve yurt içi (otobüs/tren) ulaşım desteği sağlanacak.

Kış Okulu'na yüz yüze veya Zoom üzerinden çevrim içi katılmak için başvuru yapılabilecek. Yüz yüze katılım sınırlı olacak ve başvurular arasından seçilecek. Kış Okulu için son başvuru tarihi 18 Ocak olarak belirlendi.

Deneyimli ve genç akademisyenleri buluşturacak

Programın düzenleme heyetinde yer alan Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve astrofizikçi Prof. Dr. Ersin Göğüş, son yıllarda uzay alanına ilginin arttığını söyledi.

Bilimin, gözlemsel ve kuramsal çalışmaların, bu alanda çalışmayı arzu eden gençlerle ilk elden paylaşılmasının önemli olduğunu belirten Göğüş, programın TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde (TÜBİTAK MAM) yapılacağını dile getirdi.

Gündüz bölümündeki derslerin yanı sıra akşam yemeği arasında da bilgi ve tecrübe aktarımının gerçekleştirileceğini kaydeden Göğüş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu Kış Okulu, deneyimli hocalarla bu alanda çalışmayı, akademik çalışmalar yapmayı arzu eden gençlerin buluşması olacak. Yakında Erzurum'da açılacak Doğu Anadolu Gözlemevi'ndeki kızılötesi teleskobu ile yüksek enerji astrofiziğinde incelenen kaynakların nasıl araştırılacagı tartışılacak. Bu anlamda yeni fırsatların doğmasına imkan tanıyabilir. Program kapsamında mevcut çalışmaların daha entegre ve verimli ilerlemesini de sağlamayı amaçlıyoruz. Program, yeni nesil teknolojileri Türkiye'de geliştirmek için neler yapabilirizin beyin fırtınasına dönüşecek yani çalışma esnasında değil de çalışma sonrasında getireceği bu sinerji doğru yönlendirilirse orta ve uzun vadede ülkemize önemli kazanımlar sağlayacak.

2026'da yapılacak program ilk olacak. Oradaki değerlendirmelerle başka ne yönde çalışmalar yapılacağının yol haritası çıkarılacak."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
