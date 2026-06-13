Haberler

TÜBİTAK, Türkçe dil modeli altyapısı "Bilge"nin henüz genel kullanıma açılmadığını bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜBİTAK, Türkçe dil modeli 'Bilge'nin genel kullanıma açılmadığını, erişim süreçlerinin resmi kanallardan duyurulacağını bildirdi.

TÜBİTAK, Türkçe dil modeli altyapısı "Bilge"nin henüz genel kullanıma açılmadığını, Bilge'ye erişim süreçlerinin TÜBİTAK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacağını bildirdi.

Kurumun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, bugün gerçekleştirilen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Bilge'nin ilk kez kamuoyuna tanıtıldığı anımsatıldı.

Paylaşımda, Bilge'nin, zirve boyunca yoğun ilgi gördüğü ve olumlu geri bildirimler aldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, Bilge henüz genel kullanıma açılmış bir hizmet değildir. Bu nedenle, internet ortamında veya çeşitli platformlarda Bilge adıyla sunulan ya da Bilge ile ilişkilendirilen uygulama ve hizmetler, TÜBİTAK BİLGEM tarafından sağlanan resmi hizmetler olarak değerlendirilmemelidir. Bilge'ye ilişkin erişim süreçleri, kullanım koşulları ve diğer gelişmeler hakkında yapılacak duyurular yalnızca TÜBİTAK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacaktır."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
Trump’ın 'Yarın imzalıyoruz' dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı

Trump'ın imza planının altından bambaşka bir oyun çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi

Görüntü Ankara'dan! Her şey dakikalar içerisinde oldu

Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Pazartesi günü CHP’de hem atama hem de görevden alma operasyonu başlıyor

CHP'de yeni kriz yükleniyor: Dananın kuyruğu pazartesi kopacak!

Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu

Görüntülerdeki bir polis memuru! Silahını çekti, sonrası dehşet
En mutlu günleri kabusa döndü: Cephe hattındaki düğünde Rus intihar dronu patladı

Ne gelin ne damat bu günü unutmayacak! En mutlu günleri kabusa döndü

Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Canlı yayında küfürler savurdu

Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Bu s..tiğimin...
8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu

Adını bilmediği yere kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu