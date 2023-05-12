TÜBA'nın Türk dünyasına yönelik 'Genç Türkologlar Yaz Okulu' başvuruları başladı

Türk Akademisi tarafından, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin destekleriyle, 18-26 Haziran tarihlerinde, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği (TDUBAB) Yaz Okulları Programı" kapsamında "Genç Türkologlar...

Türk Akademisi tarafından, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin destekleriyle, 18-26 Haziran tarihlerinde, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği (TDUBAB) Yaz Okulları Programı" kapsamında "Genç Türkologlar Yaz Okulu" düzenlenecek.

TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce 4 kez organize edilen yaz okulunda bugüne kadar Türk dünyasından 110 öğrenci eğitim gördü.

Yaz okulu, bu yıl, Türk Akademisi tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenecek.

Azerbaycan, Bosna Hersek, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya Macaristan, Moğolistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Başkurdistan (RF), Tataristan (RF) ülkelerinde ikamet eden 35 yaş altındaki ve en az yüksek lisans mezunu gençlerin katılım sağlayabileceği programa Türkoloji, Türk tarihi, Türk edebiyatı, antropoloji, kültür araştırmaları ve arkeoloji alanlarında çalışan ve araştırma yapan gençler başvurabilecek.

"2023 TÜBA Yaz Okulu"nda "Türk Dünyası Kavramı", "Türk Devletleri Tarihi", "Türk Dünyası Arkeolojisi", "Türk Dünyası Sanat ve Düşünce Tarihi", "Türk Dilleri ve Çağdaş Türk Dillerinin Genel Özellikleri", "Türk Dünyası Mitolojisi ve Türk Dünyası Destan ve Efsaneleri" konu başlıkları çalışılacak.

Dersler, uluslararası üne sahip Türk cumhuriyetlerinden akademisyenlerce Türkçe verilecek. 6 gün sürecek olan program, günlük derslerin yanı sıra çalışma grupları, tamamlayıcı seminerler ve sosyal programları da içeriyor.

Yaz okuluna başvuracak adayların Türkçe bilmeleri gerekirken, Türkçe konuşulmayan ülkelerden yapılan başvurularda Türk diline hakimiyet talep edilecek.

Adayların başvuru formu, pasaportunun fotoğraflı sayfasının kopyası, son gittiği üniversitede elde ettiği derecenin/sertifikanın bir kopyası, eğer öğrenci ise öğrencilik belgesi, seçim komitesine hitaben 250-300 kelimelik bir amaç beyanı ve bir adet referans mektubuyla 25 Mayıs 2023 tarihine kadar "officetwesco@gmail.com" adresine göndermeleri gerekiyor.

???????Başvurular alındığında kişilere "başvuru alınmıştır" bilgisi iletilecek, sadece katılımı hak edenlere ise "başvuru kabul" mektubu gönderilecek.