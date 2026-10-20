Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TÜBA Başkanı Şeker'e Kazak akademinin 80. yıl töreninde yabancı üyelik beratı verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e, Kazakistan Ulusal Bilimler Akademisinin yabancı üyeliğine seçilmesi nedeniyle üyelik beratı takdim edildi. Şeker, 80'inci kuruluş yıl dönümü töreninde verilen beratın Türkiye-Kazakistan bilimsel işbirliğinin göstergesi olduğunu belirtti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e, Kazakistan Ulusal Bilimler Akademisi üyelik beratı takdim edildi.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre Şeker, Kazakistan Ulusal Bilimler Akademisinin 80'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene onur konuğu olarak katıldı.

Akademinin yabancı üyeliğine seçilen Şeker'e beratı, Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Sayasat Nurbek ve Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Başkanı Akylbek Kurishbayev tarafından takdim edildi.

Şeker, Akademi üyeliğine seçilmesinden ve üyelik beratının takdim edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu anlamlı takdirin yalnızca şahsına yönelik bir onur değil, aynı zamanda Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü dostluğun ve bilimsel işbirliğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Bilimsel çalışmaların ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli rol üstlendiğine işaret eden Şeker, ayrıca bu üyeliğin Türk dünyasında ortak bilimsel üretime ve akademik dayanışmaya önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil

"Herkes aptal değil" diyerek Sergen'i yerden yere vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek

Kaos büyürken Meloni son kozunu oynadı
Fransa'da polis şiddeti kamerada! Gençleri tek tek copladılar

Ülkede ortalık karıştı! Polis gençleri acımasızca copladı
Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı! Yeni yardımcılar da geldi

Ekonomide üst düzey atamalar! Başkan da yardımcıları da değişti
Fransa'daki yağmada şaşırtan görüntü! Çöpten Rolex çıktı

Yağmacıların gözünden kaçan servet! Çöpün yanındaki kutudan çıktı
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler

Uslanmıyoruz! Yasağın kalktığı ilk maçta yaşanan rezalete bakın
ABD Başkanı Donald Trump: Paris yakında Müslüman bir şehir olacak

Trump: Paris yakında Müslüman bir şehir olacak
Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu! Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı

Sigorta şirketlerine milyonluk tuzak! 76 kazada aynı oyun