TÜBA Başkanı Şeker'e Kazak akademinin 80. yıl töreninde yabancı üyelik beratı verildi

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TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e, Kazakistan Ulusal Bilimler Akademisi üyelik beratı takdim edildi.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre Şeker, Kazakistan Ulusal Bilimler Akademisinin 80'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene onur konuğu olarak katıldı.

Akademinin yabancı üyeliğine seçilen Şeker'e beratı, Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Sayasat Nurbek ve Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Başkanı Akylbek Kurishbayev tarafından takdim edildi.

Şeker, Akademi üyeliğine seçilmesinden ve üyelik beratının takdim edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu anlamlı takdirin yalnızca şahsına yönelik bir onur değil, aynı zamanda Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü dostluğun ve bilimsel işbirliğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Bilimsel çalışmaların ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli rol üstlendiğine işaret eden Şeker, ayrıca bu üyeliğin Türk dünyasında ortak bilimsel üretime ve akademik dayanışmaya önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA