Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ne başvurular 5 Haziran'a uzatıldı

Uluslararası Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Akademi Ödülleri'ne başvurular için aday gösterme süreci, 15 Mayıs'tan 5 Haziran'a kadar uzatıldı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, ödüller akademi üyeleri, üniversite rektörlükleri, dünya bilim akademileri, uluslararası akademik kuruluşlar ve akademi tarafından davet edilen diğer kişi ve kurumlarca gösterilen adaylar arasından, fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri ile sosyal ve beşeri bilimler alanlarında veriliyor.

Aday gösterilen bilim insanlarının çalışmaları ve katkıları, üç ödül alanında oluşturulan TÜBA ödül jürilerince, alanında uzman yerli ve yabancı hakem görüşleri alınarak değerlendiriliyor. Jürilerin önerileri Akademi Konseyi'ne sunuluyor ve ödül sahipleri konsey tarafından belirleniyor.

Akademi Ödülü Madalyası, beratı ve para ödülünden oluşan TÜBA Akademi Ödülleri'ne, son 3 yılda Türkiye'de uluslararası düzeyde başka bir bilim ödülü almayanlar başvurabiliyor.

Ödüller ortak üretim kültürünü teşvik ediyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'nin, Türkiye'nin bilim diplomasisi vizyonu açısından önemli bir rol üstlendiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2015'ten bu yana, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri ile yalnızca seçkin bilim insanlarını onurlandırmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin bilimsel iş birliği kapasitesini ve uluslararası akademik görünürlüğünü de güçlendiriyoruz. Türkiye bağlantılı tematik çalışmalar yürüten, ülkemizdeki bilim insanları ve kurumlarla işbirliği geliştiren araştırmacıların ödüllendirilmesi, ortak üretim kültürünü teşvik etmektedir. TÜBA olarak, özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları desteklemeyi ve küresel bilim camiasıyla güçlü bağlar kurmayı sürdüreceğiz."