TTGV'nin Öncül Proje Programı kapsamında 4 teknoloji projesine imza atıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfının (TTGV) Öncül Proje Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Güdümlü Projeler"in sözleşme imza töreni düzenlendi.

Dönüştürücü teknolojilerin geliştirilmesi, uygulanması ve oluşturdukları değerin yaygınlaştırılması amacıyla Öncül Proje Programı'nı devreye alan vakıf, geçen yıl açılan ilk çağrı sonucunda, desteklenmeye hak kazanan Güdümlü Projeleri belirledi.

Bu kapsamda, bir otelde TTGV Öncül Proje Programı "Güdümlü Projeler İmza Töreni" yapıldı.

Törende, sanayinin dönüşümünde rol oynayacak 4 farklı teknoloji projesi için imzalar atıldı.

Bu kapsamda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile "Gıda Endüstrisi Atıklarından Protein İzolatı Üretimi", Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ-Vicat Group Türkiye ile "Ayrıştırılmış İnşaat Yıkıntı Atıklarından Karbonatlaşma ve Yeşil Çimento Üretimi", Exitcom Recycling ile "Geri Kazanılmış Lityum Karbonatın Katot Aktif Malzeme Üretiminde Kullanılarak Batarya Hücrelerinde Kullanımı", Polus Engineering ile "Katalitik Olmayan Metan Pirolizi Teknolojileri Kullanılarak Temiz Hidrojen Üretiminin Gösterimi" projelerine ilişkin protokol imzalandı.

Törende konuşan TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Değerhan Usluel, vakfın, Türkiye'deki firmaların yurt dışındaki rakipleriyle başa çıkma gücünü sağlamak üzere kurulmuş bir yapı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, AR-GE konusunda Avrupa ve Asya'daki rakiplerine göre daha fazla destek verdiğine dikkati çeken Usluel, "Türkiye, erken aşamalarda girişim sermayesi konusunda bolluğu olan bir ülke. Bunu rakamlarda görmek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Usluel, Türkiye'de teknoloji kullanım seviyesinin orta düzeyde olduğunu bildirerek, "Şu anda teknolojik proje yapıyorsanız, problem ne destek ne de yatırım. TTGV burada müşteri modelini devreye soktu." diye konuştu.

TTGV Yenilikçi Teknoloji Programları Direktörü Serdar Gökpınar da dünya ticaret kapasitesinin artmasıyla beraber Türkiye'nin de son 25 yılda bu kapasitesini artırdığına dikkati çekti.

TTGV'nin bu ekosistem için bir laboratuvar olduğunu belirten Gökpınar, "Bir cümlelik fikirlerden bugün imzalanacak sözleşmelere varan bir süreç yaşadık. Daha önce imzaladığımız bir pilot projenin yanına bugün 4 tane daha sözleşme imzasını koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA