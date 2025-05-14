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TSPB, Kur Riski Yönetimi Panelini İzmir'de Düzenliyor

TSPB, Kur Riski Yönetimi Panelini İzmir'de Düzenliyor
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), İzmir'de 'Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma' adlı panel serisinin ikinci oturumunu gerçekleştirecek. Panelde, ekonomideki güncel gelişmeler ve kur riski yönetimi konuları ele alınacak.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" adlı panel serisinin ikinci oturumunu İzmir'de düzenleyecek.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun farklı şehirlerinde gerçekleştirilen ve salgın nedeniyle ara verilen panellerin ikinci durağının, 21 Mayıs'ta Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu olacağı bildirildi.

Birliğin üyelerinin destekleri ve Ege İhracatçı Birliklerinin işbirliği ile ülke genelinde düzenledikleri panelin Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Barış Esen'in moderatörlüğünde gerçekleştirileceği belirtildi.

Panelde, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ Stratejisti Çağlar Toros, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Hazine'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Etem Öztekin ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan ekonomideki güncel gelişmeler ışığında kur riski ve korunma yöntemlerini konu olarak ele alacak.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ Araştırma ve İçerik Yönetimi Müdürü Serhan Yenigün ise dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler hakkında bilgilerini paylaşacak.

TSPB tarafından söz konusu panelle ilgili, kur riski taşıyan reel sektör şirketleri çalışanlarının, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Öte yandan panellerle, ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri ile iş dünyası derneklerinin üyelerine ücretsiz olarak ulaşmanın hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, banka ve aracı kurum çalışanları ile akademisyenler ve üniversite öğrencilerine de açık olacak panellere ilişkin detaylı bilgilere ve kayıt formuna, TSPB'nin internet sitesindeki "Duyurular" bölümünden ulaşılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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