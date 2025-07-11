TSKB, Girişimcilik Ekosistemine Destek Olmak İçin Yeni Program Başlattı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), kuruluşunun 75. yılı kapsamında girişimcilik ekosistemine katkı sunmak amacıyla TSKB Co-Venture programını hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) işbirliğiyle yürütülecek program, en az iki kişiden oluşan girişimci takımlara yönelik tasarlandı.

Programda iklim, sağlık, eğitim ve afet teknolojileri alanlarındaki sorunlara çözüm geliştiren girişim fikirlerine destek verilecek.

Program kapsamında, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden gelen girişimci ekiplerle kadın girişimcilere öncelik tanınacak. Bankanın uzman ekiplerinin yanı sıra kurum içi girişimcileri, iştirakleri, tedarikçileri ve paydaş kuruluşları da bilgi ve deneyim aktarımıyla sürece katkı sunacak.

Girişimcilik alanında TSKB'nin geniş kapsamlı ilk adımı olarak konumlanan program, bankanın sürdürülebilir kalkınma vizyonunu girişimcilik ekosistemiyle buluşturmayı hedefliyor.

Programın amaçları arasında, girişimcilerin bilgi düzeylerini artırarak finansmana erişim yetkinliklerini geliştirmek ve depremden etkilenen bölgelerden çıkan girişimlerin küresel pazarlarda büyümelerine destek olmak yer alıyor.

Başvuruların 28 Ağustos'a kadar yapılabileceği program, fikir ve ileri aşama olmak üzere iki modülden oluşuyor. Birinci modülde fikir aşamasındaki girişimler, ikinci modülde ise ileri aşama girişimler yer alacak. Program süresince her iki girişim seviyesi için öz değerlendirme, ihtiyaca özel eğitim, mentörlük ve uygulama içerikleriyle kapsamlı destek sağlanacak.

Programın üç aşamalı yapısı çerçevesinde iş fikri geliştirme, MVP (Minimum Viable Product/Minimum Uygulanabilir Ürün) üretimi, pazara giriş, yatırımcı görüşmeleri, strateji bootcampleri ve demo day gibi süreçlerle girişimlerin yerel ve küresel pazarlarda büyümesi hedefleniyor.

"Girişimcileri etki odaklı büyüme yolculuklarında desteklemeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin gelişmesinde rol oynayacağına inandıkları böylesine önemli bir projenin temellerini atmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Bilgiç, "GİRVAK işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz TSKB Co-Venture isimli venture builder projemizle iklim, sağlık, eğitim ve afet teknolojileri gibi Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayacak stratejik önceliğe sahip alanlarda girişimcilerin bilgi düzeylerini artırmayı, finansman bulma konusundaki yetkinliklerini geliştirmeyi ve bu sayede girişimcileri etki odaklı büyüme yolculuklarında desteklemeyi hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra da gençlerin etki yaratma potansiyeline inandıklarını ve onları uzun soluklu programlarla desteklemeyi önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"TSKB işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz venture builder modeliyle yalnızca fikirleri değil, o fikirlerin arkasındaki ekipleri de inşa ediyoruz. Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğine katkı sunacak girişimlerin, stratejik rehberlik ve güçlü bir topluluk desteğiyle büyümesini hedefliyoruz."