TSE, Üreticilere Standartlara Uygun Ürün Üretiminde Katkı Sağladı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, yılın ilk 6 ayında yaklaşık 50 bin deney raporu ve kalibrasyon sertifikası ile üreticilerin standartlara uygun ürün üretimine katkıda bulunduklarını söyledi. TSE'nin, kuruluşundan itibaren Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla, standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir şekilde sürdürdüğüne işaret eden Şahin, kurumun ekonomik açıdan stratejik öneme sahip olduğunu hatırlattı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, yılın ilk 6 ayında yaklaşık 50 bin deney raporu ve kalibrasyon sertifikası ile üreticilerin standartlara uygun ürün üretimine katkıda bulunduklarını söyledi.

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen TSE-Sektör Buluşmaları'nda resmi kurum, üniversite, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası temsilcileri bir araya geldi.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, sektör buluşmasının şehir, sanayi, iş dünyası için büyük önem taşıdığını belirtti.

TSE'nin, kuruluşundan itibaren Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla, standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir şekilde sürdürdüğüne işaret eden Şahin, kurumun ekonomik açıdan stratejik öneme sahip olduğunu hatırlattı.

Şahin, TSE'nin katma değerli üretim, sanayide verimlilik artışı ve dijital dönüşüm alanlarında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile yenilikçi mal ya da hizmetlerin üretilmesine zemin hazırladığına dikkati çekerek, "İş dünyamızın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda 11 şehrimizde, 17 farklı yerleşkede 23 deney ve 3 kalibrasyon, 184 ihtisas laboratuvarlarıyla ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip bir şekilde hizmet sunuyoruz." dedi.

AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarına katkı

Vatandaşın güvenli ürünlere ulaşımı için geçen yıl ithalat konusunda yaklaşık 45 bin denetim gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, standartlara uygun olmayan 5 bin 149 ürünün ülkeye girişinin engellendiğini ifade etti.

Şahin, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili gerçekçi ve somut planlar hazırladıklarını, yenilikçi çözümler ile işletmelerin önünü açmayı hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"2023 yılı ilk 6 ayında yaklaşık 50 bin deney raporu ve kalibrasyon sertifikası ile üreticilerimizin standartlara uygun ürün üretimi ve AR-GE, ÜR-GE (Ürün Geliştirme) yapmalarına katkıda bulunduk. Standartları belirleyen ülke yolundaki adımlarımızın sonucu olarak geçtiğimiz yıl 2 bin 316 standart yayımladık. 20 bin ürün belgesi, 9 bin yönetim sistemi belgesi, 30 bin hizmet yeri belgesi, 20 bin eğitim sertifikası düzenledik. Ülkemizin gururu Togg'un Araç Tip Onay Test süreçlerini, prototip aracın hazırlanması, ön testler ile tip testleri, dokümantasyonu ve belgelendirme çalışmalarını yürüttük."

Belgelendirme hizmetlerinin, ulusal ve uluslararası standartlara göre yürütüldüğünü anlatan Şahin, uluslararası belgelendirme kuruluşlarının gözetiminde, TSE tarafından verilen belgelerin Avrupa'da ve tüm dünyada tanındığına dikkati çekti.

"Hizmet ağımızı yaygınlaştırıyoruz"

TSE'nin, Ankara Temelli'de 90 bin metrekarelik alanda inşası devam eden Kalite Kampüsü ile kapasitesini artıracağını ve yakın coğrafyadaki kuruluşlara da hizmet sunacağını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

" Türkiye'nin kalite üssü olacak kampüs, teknolojik bilginin ülkemize transferi, stratejik sermayenin yurt içinde kalması, ekonomimizin sürdürülebilir bir biçimde güçlenmesi ve insan kaynağının yetkinleştirilmesi gibi kazanımlar sağlayacaktır. Son teknolojilerle donatılmış laboratuvarlarıyla TSE Kalite Kampüsü sayesinde sanayicilerimiz artık her türlü testi ülkemizde yapabilecek ve dışa bağımlılığımız en aza indirilecektir. Verimliliğin ve sürdürülebilir ekonominin lokomotiflerinden biri olacak TSE Kalite Kampüsü, Türkiye sanayisinin gücüne güç katacaktır."

Mahmut Sami Şahin, Türkiye Yüzyılı yolunda, sanayiyi güçlendirecek, toplumsal refahı artıracak çalışmaları öncelik olarak kabul ettiklerini de sözlerine ekledi.

Amaç, İzmir'deki hizmetlerin de standardını yükseltmek

İzmir Valisi Süleyman Elban, göreve 6 gün önce başladığını ve İzmir'e önemli hizmetler sunmayı hedeflediğini söyledi.

Elban, "Biz de vatandaşa sunduğumuz hizmetlerin standardının yükselmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Elban, İzmir'in Ege'nin incisi olduğunu hatırlatarak, şehrin turizm, ticaret ve sanayideki potansiyelini geliştirmek için el birliğiyle çalışacaklarını dile getirdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, rekabetin çok daha zorlaştığını, uluslararası ticarette beklenilen standartlarda üretim yapabilmenin ciddi rekabet avantajı getirdiğini söyledi.

Yorgancılar, firmalar açısından alınan belgelerin önemi kadar, belgeleri temin edebilmenin de önemine işaret ederek, belgelendirme sürecinin kısaltılması talebinde bulundu.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise dünyanın üretim ve ticaretin dönüştüğü bir dönemden geçtiğini, bu dönüşümün tüm kurum ve kuruluşların üretim yaklaşımlarını ve yönetim politikalarını yeni duruma göre biçimlendirmelerini zorunlu kıldığını söyledi.