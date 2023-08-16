TSE, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamalarını denetleyerek belgelerini yeniledi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamalarını denetleyerek, dört sistemdeki belgelerini yeniledi. Bu kapsamda kalite, vatandaş memnuniyeti, çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri uygulamaları denetlenerek yeniden belgelendirildi.

TSE'nin detaylı denetimi sonucu almaya hak kazanılan Entegre Yönetim Sistemleri belgeleri düzenlenen törenle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Fatih Ünsal ve icracı birimlerin temsilcileri tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a sunuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak törende, şunları söyledi:

"Kurumsallaşma çalışmalarımız kapsamında ilkelerle yönetim anlayışımız gereği uyguladığımız kalite, vatandaş memnuniyeti, çevre ve iş sağlığı standartlarına uygun sistemlerimiz TSE tarafından denetlendikten sonra yeniden belgelendirildi. Tekirdağ halkına en kaliteli hizmeti en iyi kaynak yönetimiyle sunma yolundaki çabalarımızın belgelendirilerek takdir gördüğünü vatandaşlarımıza bildirmekten mutluluk duyuyorum. Bu konuda emeği geçen başta Genel Sekreterimiz Fatih Ünsal olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlkelerimizle ve sistemlerimizle yolumuza devam edeceğiz."