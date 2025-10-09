Haberler

TSE, Bilgi İşlem Dairesi için 13 Personel Alacak

Türk Standardları Enstitüsü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 13 personel alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 20 Ekim'e kadar e-Devlet üzerinden alınacak ve sözlü sınavla yerleştirme gerçekleşecek.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 13 personel alımı yapacak.

TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Enstitünün Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında kıdemli ağ ve bilgi güvenliği, kıdemli ağ, kıdemli bilgi güvenliği, kıdemli sistem, kıdemli veri tabanı, web önyüz geliştirme, veri tabanı, sistem, bilgi güvenliği uzmanlıkları için toplam 13 personel alınacak.

Başvurular yarın başlayıp 20 Ekim saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet'e giriş yaparak TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek. Bu adresten başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

Sözlü sınavla yerleştirme yapılacak

Adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2024-KPSSP3) puanının yüzde 70'i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınavlardan alınan puanının yüzde 30'u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre alınacak. Pozisyonlardan yalnızca birine başvurulabilecek.

Enstitü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınavdaki başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak.

Sınav tarihleri başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak. Sınav, Ankara'da TSE merkez binasında gerçekleştirilecek. Adayların hangi gün ve saatte sınava katılacağı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
