TSE, Akkuyu NGS'de 3 yılda 20 binin üzerinde denetim yaptı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türkiye'nin ilk nükleer enerji projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (Akkuyu NGS) inşaat ve montajdan işletmeye alma süreçlerine kadar 20 bini aşkın denetim gerçekleştirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, TSE, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki en kritik projelerinden biri olan Akkuyu NGS'de bağımsız gözetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Enstitü, Türkiye'nin ilk nükleer enerji projesi olan Akkuyu NGS'de inşaat ve montajdan işletmeye alma süreçlerine kadar Mart 2023 ile 2026'nın ilk çeyreği arasında 20 bini aşkın denetim yaparak projede aktif rol üstlendi.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından "Nükleer Yapı Denetim Kuruluşu" olarak yetkilendirilen TSE, sahada, inşaatta ve montaj süreçlerinde hem kamu tarafında hem de yerli kuruluşlar arasında en yetkin kurumlar arasında yer alıyor.

Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde başlatılan işletmeye alma süreçleri Türkiye açısından önemli bir dönüm noktası olurken, TSE bu aşamada sağladığı bağımsız gözetim hizmetiyle Türkiye'de bu alanda denetim gerçekleştiren ilk yerli kuruluş oldu. İşletmeye alma çalışmaları kapsamında 950'den fazla test prosedürü ve yaklaşık 8 bin denetim planı üzerinden faaliyetler kesintisiz sürdürülüyor.

TSE, projede yalnızca denetim faaliyetleriyle değil, aynı zamanda "Onaylı Malzeme Kuruluşu" olarak da görev alıyor. Bu çerçevede yerli üreticilere nükleer standartlara uyum konusunda teknik destek sağlayan Enstitü, Türkiye'de yerlileştirme çalışmalarına katkıda bulunarak Türk sanayisinin küresel nükleer tedarik zincirine entegrasyonuna destek veriyor.

Uluslararası işbirlikleri aracılığıyla nükleer alanda bilgi transferini hızlandıran TSE, hem yerli uzman yetişmesine katkı sunuyor hem de Türkiye'nin bu stratejik alandaki rekabet gücünü artırıyor.

Akkuyu NGS'de yürütülen çalışmalar, TSE'nin Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki teknik güvence unsurlarından biri olduğunu ortaya koyuyor.