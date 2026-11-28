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Türkiye Sigorta Birliği Başkanı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, sağlıkta dayanıklılığın sağlığı korumakla başladığını belirterek, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kriz anlarında sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve sağlık finansmanının uzun vadeli planlanması gerektiğini söyledi. Yaşar, tamamlayıcı ve özel sağlık sigortalarında 2026 yılının ilk 10 ayında toplam 222,3 milyar lira prim üretildiğini açıkladı.

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneğinin (SASDER) 13. Ulusal Kongresi, 26 Kasım'da Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde başladı. "Sağlık Ekosisteminde Dayanıklılık" temasıyla düzenlenen kongreye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Başkan Yardımcısı Ali Burak Kurtulan, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ayhan Sincek ve Fahri Uğur ile TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı katıldı.

Kongrenin ilk gününde Can Kantar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Sigortacı Gözüyle Kurumsal Dayanıklılık" panelinde Türkiye Sigorta Birliği Başkanı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahri Uğur ve Medisa Sigorta Genel Müdürü Esra Öge konuşmacı olarak yer aldı. Yaşar, sağlıkta dayanıklılığın koruyucu sağlık hizmetleri, kesintisiz hizmet sunumu ve sürdürülebilir finansman olmak üzere üç temel başlıkta ele alınması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki payının 2025 yılında yüzde 11,1'e ulaştığını belirten Yaşar, 2050 yılı projeksiyonlarında bu oranın yüzde 23,1'e yükselmesinin beklendiğini kaydetti. Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte kronik hastalıkların düzenli takibi, bakım hizmetlerinin koordinasyonu ve uzun süreli bakımın finansmanının daha fazla önem kazanacağını vurgulayan Yaşar, sağlıkta dayanıklılığın yalnızca hastanelerin faaliyetlerini sürdürebilmesiyle ölçülemeyeceğini belirtti.

Yaşar, hastanelerin hizmetlerini sürdürebilmesi, sağlık çalışanlarının görevlerini güvenle yapabilmesi ve hastaların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine zamanında ulaşabilmesinin önemine dikkati çekerek, "Sağlıkta güçlü kurumlar kadar bu kurumlar arasındaki ilişkinin de güçlü olması gerekiyor. Bütün yaklaşımımızı bu ortak sorumluluk üzerine kurmalıyız" dedi.

İlk 10 ayda 222,3 milyar lira prim üretildi

2026 yılı ekim ayı sonu itibarıyla tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 milyon 180 bin sigortalı bulunduğunu ve 91,4 milyar lira prim üretildiğini açıklayan Yaşar, özel sağlık sigortasında ise yaklaşık 2 milyon 867 bin sigortalının bulunduğunu, prim üretiminin 130,9 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Böylece iki sigorta grubunda yılın ilk 10 ayında toplam 222,3 milyar lira prim üretimi gerçekleştirildi. Hastalık-sağlık branşında ise yılın ilk 9 ayında ödenen tazminat tutarı yaklaşık 138,2 milyar lira oldu.

Sigorta sektörünün büyümesiyle sağlık hizmetlerinin finansmanındaki sorumluluğunun da arttığını belirten Yaşar, bu büyümenin sağlık hizmetlerine erişim ve hizmet kalitesi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sigortalılar açısından teminatların erişilebilir kalmasının, sağlık kuruluşları bakımından ödeme ve işleyiş süreçlerinin öngörülebilir olmasının önemini vurgulayan Yaşar, sigorta şirketlerinin de yükümlülüklerini uzun vadede yerine getirebilecek teknik dengeye sahip olması gerektiğini ifade etti.

Hastanelerde hizmet kesintisine karşı hazırlık çağrısı

Kurumsal dayanıklılığın finansal yapı, operasyon, insan kaynağı ve kurumlar arası iş birliği olmak üzere dört boyutta ele alınması gerektiğini belirten Yaşar, hastanelerde yaşanabilecek teknik arızaların sağlık hizmetlerinde aksamalara yol açabileceğine dikkati çekti.

Bir hastanede kritik görüntüleme cihazının arızalanmasını örnek gösteren Yaşar, makine kırılması teminatının poliçe şartları çerçevesinde arızanın mali sonuçlarına karşı koruma sağlayabileceğini kaydetti. Ancak hastaların teşhis ve tedavi süreçlerinin aksamaması için yalnızca sigorta güvencesinin yeterli olmadığını belirten Yaşar, düzenli bakım, yedek kapasite ve alternatif hizmet planlarının önceden hazırlanması gerektiğini söyledi.

Deprem, yangın ve siber olaylara karşı da benzer hazırlıkların yapılmasının önemini vurgulayan Yaşar, hasta kabulü, elektronik kayıtlar ve provizyon sistemlerinde yaşanabilecek kesintilerin sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyebileceğini ifade etti. Sigorta şirketleri ile sağlık kuruluşlarının risk değerlendirmesi ve kriz sonrası toparlanma planları üzerinde yıl boyunca ortak çalışmalar yürütebileceğini belirtti.

Sağlık kuruluşları ve sigortacılar için beş ortak çalışma alanı

Sağlık sigortası ürünlerinin yaşa ve risk durumuna uygun taramaları, erken teşhisi ve kronik hastalıkların düzenli takibini destekleyebileceğini ifade eden Yaşar, koruyucu sağlık uygulamalarının bilimsel kanıta ve tıbbi gerekliliğe dayanması gerektiğini söyledi.

Sağlık hizmetlerinde ortak veri standartlarının provizyon ve ödeme süreçlerini kolaylaştırabileceğini belirten Yaşar, sağlık verilerinin korunmasının ise bu çalışmaların temel şartı olduğunu kaydetti.

Yaşar, sağlık kuruluşları ve sigortacılar arasında beş ortak çalışma alanı bulunduğunu belirterek bunları koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, hizmet ve ödeme süreçlerinin öngörülebilir hale getirilmesi, ortak veri standartları ile güvenli dijital entegrasyonun geliştirilmesi, afet ve kesintilere karşı ortak hazırlık yapılması ve yürütülen çalışmaların hizmete erişim, hizmet sürekliliği ile hasta deneyimi üzerindeki etkisinin ölçülmesi olarak sıraladı.

Sağlıkta dayanıklılığın yalnızca krizlere karşı ayakta kalmak anlamına gelmediğini vurgulayan Yaşar, "Sağlıkta dayanıklılık benim için ayakta kalmaktan daha fazlası. Koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, hastanın zamanında teşhis ve tedaviye ulaşması, sağlık kuruluşunun kriz anında hizmetini sürdürebilmesi ve bütün bunların uzun vadede finanse edilebilmesi demek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı