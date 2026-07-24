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Trump yönetiminin ABD'nin 60 ticaret ortağına getirdiği yeni tarifelere karşı dava açıldı

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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında ülkenin 60 ticaret ortağına getirdiği gümrük vergilerine karşı dava açıldı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında ülkenin 60 ticaret ortağına getirdiği gümrük vergilerine karşı dava açıldı.

İki işletme tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinde açılan toplu davada, ABD'nin ithalatının yaklaşık yüzde 99,4'ünü kapsayan ticaret ortaklarına getirilen yüzde 10 ila yüzde 12,5 oranındaki gümrük vergilerinin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi istendi.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 301. Bölüm kapsamında atılan son adımın Kongre'nin yürütmeye tanıdığı yetkiyi aştığı savunuldu. Ayrıca, tarifelerin uygulanma biçimi "keyfi ve gerekçesiz" olarak nitelendirildi.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürütülen soruşturmalar sonucunda 60 ticaret ortağına yüzde 10 veya yüzde 12,5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Trump yönetiminin bu son hamlesi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'na (IEEPA) dayandırılarak uygulanan tarifelerin yasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından 24 Şubat'ta 122. Bölüm kapsamında devreye sokulan 150 gün süreli yüzde 10 oranındaki geçici küresel tarifelerin süresinin dolmasına kısa süre kala geldi.

Kaynak: AA
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