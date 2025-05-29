Trump ve Powell Ekonomik Gelişmeleri Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell, büyüme, istihdam ve enflasyon gibi ekonomik gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu görüşmenin ABD Başkanı Trump'ın Powell'ın daveti üzerine gerçekleştirildiği ifade edildi.

Powell'ın Trump ile büyüme, istihdam ve enflasyon gibi ekonomik gelişmeleri görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "Başkan Powell, politikanın seyrinin tamamen gelen ekonomik verilere ve bunların görünüm için ne anlama geldiğine bağlı olacağını vurgulamak dışında para politikasına ilişkin beklentilerinden söz etmedi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Powell'ın, kendisinin ve Federal Açık Piyasa Komitesi'ndeki (FOMC) meslektaşlarının, yasa gereği, maksimum istihdam ve fiyat istikrarını desteklemek için para politikasını belirleyeceklerini ve bu kararları yalnızca "dikkatli, objektif ve politik olmayan" analizlere dayanarak alacaklarını söylediği aktarıldı.

Fed Başkanı Powell, Banka'nın izlediği para politikası nedeniyle uzun süredir ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerinin hedefi oluyordu.

Trump, son olarak Fed'in politika faizini sabit tutmasının ardından yaptığı bir açıklamada, Fed Başkanı Powell'a yönelik "hiçbir fikri olmayan bir aptal" ifadesini kullanmıştı.

Fed, 6-7 Mayıs'ta düzenlenen son toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

Fed Başkanı Powell, Bankanın faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, büyük tarife artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulunmuştu.